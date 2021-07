Oroscopo di Paolo Fox, dal 26 luglio al 1 agosto, previsioni della settimana

ll mese di luglio sta per finire. Le stelle subiranno dei cambiamenti, e li vediamo con l’oroscopo di Paolo Fox.

Ariete

È giunto un periodo di riflessione, grazie al quale dovresti capire che impuntarti non serve a nulla. Qualcuno è perplesso delle storie appena cominciate e ha deciso di cambiare modo di vivere l’amore. Per quelli che, invece, hanno un partner la situazione è tranquilla: forse troppo?

Per il lavoro troppi impegni e poche novità. Tuttavia le stelle ti spingono a fare progetti, devi comunque essere paziente. I tuoi colleghi o i tuoi amici ti aiuteranno.

Toro

Qualche amore nato sotto queste stelle potrebbe essere propizio, purché si evitino i pregiudizi. La Luna ti sta sorridendo, e se hai già già amore nella tua vita, ti invitiamo ad evitare gli screzi.

Per il lavoro, questo periodo si sta facendo interessate, sì, ma c’è sempre bisogno di cautela. Avrai bisogno di coraggio, visto che Saturno ti è contro e potrebbe farti saltare un progetto.

Gemelli

Sei a corto di pazienza se sei single, e lunedì e martedì potresti essere più teso del previsto. Evita polemiche, visto che l’amore 9er te sembra sia andato I vacanza. La cautela non è mai troppa.

Nel lavoro anche qui bisogna restare tranquilli, se c’è stata la fine di un contratto non ti agitare, novità in arrivo.

Cancro

Se sei in cerca d’amore, Venere tu sta sorridendo, e potrebbe essere propizio per gli incontri. Per chi invece ha già un partner, basta un poco di impegno e tutto andrà bene.

Per il lavoro ora le stelke non ti consigliano imprudenze, guarda all’autunno con speranza e ancor di più al 2022.

Leone

Amare per te non è facile, visto che vivi di ansia per i sentimenti. Vorresti che fossero gli altri a venire verso te, ma invece sei tu che un po’ alla volta devi prendere decisioni. Cerva solo di evitare che il lavoro inquini la sfera personale.

Per il lavoro senti non sia il momento di fermarti: le tue idee sono tante e anche giuste. In pochi mesi otterrai risultati importanti.

Vergine

Venere è entrata nel tuo segno, e sembra che la settimana sarà all’insegna di emozioni incontri e soprese. Se sei già impegnata, potrebbe venire a disturbare la tua quiete il ritorno di un ex.

Per il lavoro, stai solo vivendo momenti di crescita, tutto sarà utile per il futuro. Grazie a Marte farai degli incontri decisivi.

Bilancia

Agosto ti attende, grazie al transito di Venere. Se quindi ti piace qualcuno, devi farti avanti. Per chi ha un partner, qualcosa non va come vorresti, ma dovresti chiedere al partner cosa vorrebbe lui.

Nel lavoro cautela tra mercoledì e giovedì, potresti perdere la calma che tanto ti caratterizza.

Scorpione

Sta per arrivare un grande cambiamento in amore per te. Ecco perché devi aprire il tuo cuore ed essere positivo. Ok, la diffidenza fa anche bene, ma non puoi chiuderti al mondo.

Per il lavoro sembra che tutto vada bene, anche perché stai già mettendo le fondamenta per costruire il tuo palazzo.

Sagittario

Dovresti imparare ad evitare gli abbagli. Se hai appena iniziato un’amicizia, prova a vivere tutto con calma, e non cercare per forza di creare storie serie.

Il lavoro non promette meglio, certo cambi spesso idea ma è normale: vorresti fare tantissime cose. Mettersi alla prova, stimolarsi, fa sempre bene.

Capricorno

Le stelle ti sorridono, se hai già una storia tutto andrà per il meglio. I single avranno invece un incontro prodigio. L’estate è il migliore momento per aprire il tuo cuore.

Per il lavoro verrai chiamato a prendere una decisione, forse anche decisiva. Dopo settimane di perplessità qualcosa cambierà in meglio.

Acquario

Le stelle ti vorrebbero più tollerante, devi tu impararle ad essere più leggero. Cerca di trovare una via si mezzo, un equilibrio che 5i possa far mantenere la calma.

Per il lavoro le stelle ti vogliono molto creativo. Da una piccola idea può nascere un grandissimo progetto. E’ chiaro che dipende dalla tua situazione ma certe volte il destino sconvolge.

Pesci

Non è un buon momento in amore. Vorresti mescolare le carte, e questo ti potrebbe far mandare all’aria qualche frequentazione. Sarebbe opportuno essere più prudenti.

Per il lavoro hai bisogno di stoppare un po. Sei molto stanco e potresti commettere passi falsi, magari chiedi aiuto in questi giorni

