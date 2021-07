Temptation Island, Manuela e Stefano il rapporto barcolla? Arriva una segnalazione

Nuova segnalazione per la coppia Manuela e Stefano di Temptation Island: lei sarebbe stata avvistata da sola

Manuela e Stefano sono una delle coppie più chiacchierate di Temptation Island 2021 e poche ore fa è arrivata una segnalazione choc. A rivelarla, è stata l’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, che ha dichiarato tramite Instagram Stories che la situazione tra Manuela e Stefano non starebbe prendendo una giusta piega. I due infatti sono stati avvistati al mare a Brindisi e sembrava che tutto andasse per il meglio, ma tutto pare che sia cambiato.

Nelle ultime ore, la Marzano ha reso nota una segnalazione di una sua seguace, dove si parla di Manuela. Stando alla segnalazione in questione, la ragazza pare che sia stata vista da sola mentre mangiava una pizza alla pizzeria De Matteis a Brindisi. Non solo: la seguace di Deianira ha persino confidato che i vicini che sedevano al tavolo accanto le avrebbero riferito che Stefano è sempre stato un arrogante fin da bambino. Prima di lasciare la pizzeria, Manuela avrebbe riferito alla seguace di vedere la prossima puntata (26 luglio) del docu-reality, poiché ci potrebbe essere un finale inatteso.

Che cosa accadrà? Stando alle anticipazioni di Temptation, la ragazza si lascerà andare con il tentatore Luciano e pare che ci sia davvero una forte intesa non solo di sguardi. Tra i due scatta un bacio e quindi sembra che non ci siano buoni propositi che la coppia Stefano e Manuela esca insieme dal villaggio di Is Morus Relais.

