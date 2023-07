La Talpa torna in TV: quando va in onda? Chi conduce? Tutte le novità

Da quando il cavaliere Berlusconi è passato a miglior vita, e il figlio Pier Silvio ha preso il timone definitivo della Mediaset. Palesata sin dall’inizio l’esigenza di rinnovare i programmi mandati in onda, voci di corridoio vedono nuovamente trasmesso il reality show La Talpa, che andava in voga molti anni fa. Ma quando andrebbe in onda? E chi ci sarà al timone?

Quando va in onda La Talpa?

Il reality show La Talpa ha avuto sempre un ampio seguito in termini di share. Per cui Pier Silvio Berlusconi ha ritenuto opportuno in questo suo nuovo rimpasto riproporlo sul palinsesto Mediaset. Non ci sono date certe, ma secondo le voci di corridoio, e salvo decisioni contrarie, dovrebbe andare in onda nel prossimo anno, quindi 2024. Sempre stando alle ultime indiscrezioni andrà in onda inoltre su Italia Uno e non su Canale 5.

Chi sarà al timone del reality

La domanda che scalpita nella mente dei più curiosi fa però riferimento al nome del conduttore/ conduttrice. Il reality che dovrebbe tenere compagnia il pubblico nella prossima primavera avrà un timoniere degno della sua fama? Qualche rumors parla di Vladimir Luxuria alla conduzione del programma.

Nonostante potesse essere la prima esperienza come timoniere, l’ex parlamentare è tra i Toto nomi appetibili tra i vertici di Cologno Monzese. Questo perché in altri reality ha avuto un gran successo come opinionista (si pensi a L’Isola dei Famosi ), per cui non sarebbe deludente di sicuro come protagonista del programma.

Aria di novità in casa Mediaset

Ovviamente è tutto ancora in embrione. Pier Silvio Berlusconi ha spiegato, non a caso durante L’Isola dei Famosi , di aver bisogno di dare freschezza alle programmazioni dei diversi canali. Molti dei reality oggi proposti, tra cui proprio L’Isola, chiuderanno i battenti, e conduttrici del calibro di Ilary Blasi e Barbara d’Urso, dovranno dire addio alla Mediaset.