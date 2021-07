Uno Weekend, Nathaly Caldonazzo racconta il tradimento subito in diretta tv: “Lo squallore più totale”

L’attrice Nathaly Caldonazzo, ospite oggi a Uno Weekend, ha raccontato qualche aneddoto sulla sua vita sentimentale in particolare sul tradimento subito in tv

Domenica 25 luglio 2021, Nathaly Caldonazzo è stata ospite a Uno Weekend, programma mattutino condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi su Rai 1. Nel corso della puntata di oggi, si è parlato di tradimenti riguardo le relazioni sentimentali, un tema piuttosto scottante e sempre attuale. A raccontare qualche aneddoto riguardo il tradimento, è stata la Caldonazzo che ha dichiarato di averlo subito proprio in diretta tv nazionale. Come è noto, l’attrice e showgirl ha partecipato a Temptation Island assieme allora fidanzato Andrea Ippoliti, che avuto una scappatella con la giovane tentatrice Zoe Mallucci.

“Ahimé sono stata tradita, durante un programma televisivo -ha esordito così la Caldonazzo facendo riferimento ad Ippoliti–Lo squallore più totale”. L’attrice ha poi proseguito: “Non sono assolutamente per il perdono, sono sempre stata controllata e ho capito che chi ti controlla troppo, è il primo che ti tradisce”. Dopodiché, la Candonazzo ha spiegato che cosa ha provato durante il tradimento: “Io smetto di amare, perché la persona che mi tradisce mi scende talmente sotto le scarpe che non la vedo più”. Infine, l’attrice ha chiosato dichiarando che il tradimento può distruggere all’inizio, ma poi da forza per reagire. Insomma, a quanto pare, non sono mancate le frecciatine all’ex fidanzato Andrea Ippoliti, il quale ha sicuramente ferito la Caldonazzo per via del suo comportamento.

Che cosa accadrà? Ippoliti replicherà alle dichiarazioni dell’ex? Chissà, per ora, Nathaly è piuttosto concentrata sul suo progetto lavorativo: uno spettacolo teatrale intitolato “Parlami d’amore”

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui