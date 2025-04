Lady Gaga apre il Coachella con uno show ai limiti del “rituale satanico” (ma il web sta con lei)

Lady Gaga infiamma l’apertura del Coachella con uno show tra il visionario e l’inquietante (ma che è piaciuto molto ai fan).

Lady Gaga, in genere, è un’artista le cui “opere” (in primo luogo pensiamo ai suoi video musicali, a partire da quello del suo ultimo fortunato singolo, Abracadabra) hanno qualcosa di inquietante: sembrano pieni di riferimenti più o meno occulti, ma magari è colpa dei nostri occhi un po’ provinciali e ingenuotti.

D’altra parte Lady Gaga è l’erede conclamata di Madonna e i nostri occhi un po’ provinciali e ingenuotti vedevano blasfemie assortite anche nelle canzoni e nei video (ma anche nel nome d’arte, volendo) di Veronica Ciccone.

Ma stavolta non sono i nostri occhi un po’ provinciali e ingenuotti a vedere qualcosa di occulto – è il tabloid britannico MailOnline a titolare parlando di “rituale satanico” in relazione allo show di apertura di Lady Gaga all’edizione di quest’anno del Coachella (in un titolo parecchio clickbait, ché in fondo alla fine è un post che celebra l’artista italo-americana):

Lady Gaga’s ‘unsettling’ Coachella performance with ‘satanic rituals’ has fans all saying the same thing after watching pop star’s opera-themed set

Lady Gaga al Coachella: per i fan uno dei migliori spettacoli di sempre – VIDEO

Venerdì sera, in California, ha preso via il noto festival musicale Coachella Valley Music and Arts Festival

con la performance di Lady Gaga (Stefani Joanne Angelina Germanotta) – una performance che ha scatenato polemiche per la lunga attese dei fan senza acqua né cibo ma anche per la performance in sé, tra incubo e arte, tra scenari oscuri e simbologie inquietanti.

A 39 anni, la popstar è tornata sul palco del celebre festival per la seconda volta (dopo la prima volta nel 2017) e stavolta non si è limitata a cantare: ha orchestrato una vera e propria esperienza visiva e sonora.

L’apertura con Bloody Mary ha subito chiarito il tono della serata: Gaga, avvolta in un abito rosso fuoco, si stagliava davanti a una cattedrale decadente, tra gargoyle e figure angeliche inquietanti. Alcuni spettatori hanno descritto la scena come un vero rituale satanico.

La performance, divisa in quattro atti e definita dalla stessa artista come “un’opera teatrale nel deserto” (il deserto della Coachella Valley), ha trascinato i presenti in un viaggio tra luci, ombre e visioni surreali.

Momento particolarmente spettacolare quello in cui Lady Gaga ha cantato Poker Face: il palco si è trasformato in una scacchiera gigante e in una danza coreografata al millimetro, due fazioni si sono sfidate in una battaglia simbolica, con Gaga nel ruolo di regina guerriera che domina la scena.

Zombie e doppelgänger, camminate contorte con le stampelle e battaglie rituali, riferimenti esoterici: se da un lato lo spettacolo di Lady Gaga è parso strizzare un occhio all’occulto, dall’altro s’è trattato di una performance memorabile – e i commenti sui social sono stati tutti concordi nel promuovere Lady Gaga, arrivando a parlare di best Coachella performance of all time.

Basta leggere i commenti sotto il video che vi proponiamo in coda, ma anche alcuni di quelli riportati dal succitato tabloid – in tal senso, riportiamo proprio quello che si spinge a parlare di migliore performance di sempre: “lady gaga… you might have just taken that #1 spot for best Coachella performance of all time” [“Lady Gaga… potresti aver conquistato il primo posto tra le performance più iconiche di sempre al Coachella”].

Ciò che è certo è che se Coachella cercava un momento storico, Lady Gaga lo ha scritto, con buona pace dei nostri occhi un po’ provinciali.