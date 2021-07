Ascolti tv domenica 25 luglio 2021, prima serata

Ecco come si è conclusa la settimana degli ascolti tv, per i principali canali RAI e canali Mediaset.

Partiamo con le messe in onda dei canali RAI. Per Rai 1 è stato trasmesso il film Metti la nonna in freezer che ha registrato un netto di ascolti per 2.576.000 telespettatori, con lo share del 15,98%. Continua su Rai 2 Il circolo degli anelli che nella serata serata domenica ha avuto un netto di 1.002.000 ascolti, pari ad uno share del 6,43%. Il programma di Rai 3 Kilimangiaro Estate incassa 854.000 telespettatori, ovvero il 5,22% di share.

E adesso i canali mediaset. Per Canale 5 Grand Hotel – Intrighi e passioni c’è stato un pucco di ascolti di 1.337.000 telespettatori, share 10,07%. Per Italia 1 il programma comico Colorado porta a casa 752.000 telespettatori, equivalente allo share del 5,35%. Infine il film di Rete 4 Delitto ai Caraibi ha registrato un netto di 810.000 telespettatori, share 5,22%.

