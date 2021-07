Boris Godunov, in onda su RAI 5

Boris Godunov, scrittp da Modest Musorgskij sul.falsariga della tragedia omonima di Aleksandr Puskin, è l’opera che apre le danze del lunedì teatrale di RAI 5. Si tratta della versione del 2011, andata in scena presso il teatro regio di Torino. Cura la regia Andrei Konchalovskij e dirige l’orchestra il maestro Gianandrea Noseda.

L’opera è ambientata in un periodo particolare per la Russia, quando a pochi mesi dalla morte di Ivan il Terribile, il paese non riesce a riprendersi da sommosse e rivoluzioni.

Nel cast, Orlin Anastassov nel ruolo di Boris Godunov, Vladimir Vaneev nel ruolo di Pimen, Alessandra Marianelli nel ruolo di Ksenija. Per la Regia Tv di Francesca Nesler.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui