Rosa Di Grazia ritrova l’amore dopo Deddy: è un ex tronista di UeD

Rosa Di Grazia dopo la rottura con Deddy non è più single? La nuova fiamma è un ex tronista di Uomini e Donne

Archiviata la storia d’amore con Deddy dopo Amici 20 Rosa Di Grazia potrebbe non essere più single. La ballerina divenuta nota grazie al talent show di Maria De Filippi sembra aver ritrovato l’amore con un ex tronista di Uomini e Donne.

Con chi ha intrapreso una relazione l’ex allieva di Amici 20? Rosa Di Grazia si sta concedendo qualche giorno di vacanza e relax a Ischia, i fan più attenti hanno notato che è in dolce compagnia, con lei c’è infatti l’ex tronista di Uomini e Donne Alessandro Zarino, noto anche per aver partecipato ad una delle passate edizioni di Temptation Island come tentatore.

I due non si sono mostrati insieme sui social, ma le loro Instagram Stories svelano che sono insieme. Dalle foto si capisce che a Ischia erano nella stessa barca e nello stesso ristorante, altri dettagli hanno fatto credere ai fan che siano insieme.

In merito al presunto flirt tra Rosa Di Grazie e Alessandro Zarino su Fanpage si legge: “Pare proprio che la ballerina di Amici Rosa Di Grazia sia in vacanza a Ischia con un ex tronista di Uomini e Donne, nonché ex single di Temptation Island. Trattasi di Alessandro Zarino.”

E ancora: “Entrambi risultavano sullo stesso yacht: anche stavolta, l’arredamento della barca non lascia adito a dubbi, confermati dalla pianta sullo sfondo che identifica lo stesso punto d’attracco. Dalle immagini è evidente che fossero negli stessi posti. I due ragazzi erano insieme”.

Rosa Di Grazie e Alessandro Zarino sono solo amici o tra loro è nato qualcosa di più? Questo al momento non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per scoprire se i due usciranno presto allo scoperto.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui