Claudia Gerini confessa: “Non sono vaccinata, mi spaventano le trombosi”, Selvaggia Lucarelli la attacca

L’attrice Claudia Gerini ha confidato di non fidarsi del vaccino, poiché ha avuto problemi di trombosi in gravidanza: Selvaggia Lucarelli la attacca con un tweet

Claudia Gerini, ospite al Filming Italy Sardegna Festival a Santa Margherita di Pula, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo i vaccini anti-Covid e il green pass, argomenti più discussi nell’ultimo periodo. L’attrice però ha rivelato di non essersi vaccinata, perché ha ancora molte paure dato che ha sofferto di problemi di salute in passato, precisamente durante la gravidanza.

“Mi spaventa il fatto delle trombosi, io ho una predisposizione e anche in gravidanza ho dovuto fare particolare attenzione” ha spiegato la Gerini su certi effetti collaterali dei vaccini. L’attrice di Sono pazzo-Iris blonde ha però precisato di non essere una no-vax, perché la figlia diciasettenne si è vaccinata tranquillamente. “Bisogna fare tanti esami prima di farsi inoculare una cosa così, perché non l’ho detto io: la Food and Drug Administration l’ha approvato in emergenza visto che non c’è una cura” ha continuato la Gerini nella speranza si scoprano delle cure. Sulla questione green pass, l’attrice ha dichiarato: “Non sono sicura che il green pass sarà per sempre, ho dei dubbi. Ma in ogni caso adesso, se ho dei problemi, non entrerò nei teatri o nei posti al chiuso, che altro devo fare”. La Gerini ha infine spiegato che continuerà a fare i tamponi prima di andare sul set, aggiungendo: “Non voglio influenzare nessuno”.

E’ arrivato tempestivo il tweet poi rimosso di Selvaggia Lucarelli: “Oggi nota attrice sottoposta a numeri operazioni di chirurgia estetica alcune delle quali prevedono anestesia, ci fa sapere del vaccino non si fida. Avanti così”. Chissà se questo attacco era rivolto proprio alla Gerini?

