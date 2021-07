GF Vip 6, spuntano due nuovi nomi: ecco chi sono

Spuntano altri due possibili concorrenti del GF Vip 6, ecco chi sono

C’è grande attesa per la sesta edizione del GF Vip, per la terza volta consecutiva sarà Alfonso Signorini a condurre il noto reality e sarà affiancato da due nuove opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

I telespettatori continuano a chiedersi chi parteciperà alla sesta edizione del reality, i probabili concorrenti sono molti ma ancora manca l’ufficialità. Davide Maggio si è lasciato sfuggire una nuova indiscrezioni sul cast, ha svelato altri due probabili nomi che potrebbero approdare nella casa più spiata d’Italia.

Si tratta di Davide Silvestri e Carmen Russo, sul portale si legge: “Sono in trattativa per entrare a far parte del cast del reality di Canale 5. Il nome della showgirl desta un po’ di stupore perché Carmen ha già partecipato al GF Vip nel 2017. Tuttavia la sua partecipazione in corsa, in un’edizione molto fortunata, rimase nell’ombra. Ora Alfonso Signorini le offrirebbe l’opportunità di riscatto”.

Per Silvestri sarebbe un’opportunità d’oro per tornare sulla cresta dell’onda, da molto tempo infatti l’attore ha fatto perdere le sue tracce. Sia lui che Carmen Russo nel 2003 hanno fatto parte del cast della prima edizione dell’Isola dei famosi. I due a settembre varcheranno la famosa porta rossa del Grande Fratello Vip? La produzione al momento non ha ancora confermato l’indiscrezione, non ci resta che attendere per saperne di più.

Sara Fonte

