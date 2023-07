Che fine ha fatto Nicola Pisu del GF Vip e figlio di Patrizia Mirigliani? Ecco cosa fa ora

Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani e nipote di Enzo Mirigliani, è un nome che ha catturato l’attenzione del pubblico durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2021. Ma chi è davvero Nicola Pisu e che fine ha fatto dopo il reality? Scopriamo insieme il percorso di questo giovane uomo e il motivo del suo allontanamento dalla ribalta mediatica.

Nicola Pisu è nato a Trento nel 1989 ed è cresciuto all’interno di una famiglia ben nota nel mondo dello spettacolo e dei concorsi di bellezza italiani. Suo nonno, Enzo Mirigliani, è stato il leggendario direttore dei concorsi di bellezza italiani dal 1959 e ha contribuito a dar vita a Miss Italia, Miss Italia nel Mondo e molte altre manifestazioni ed eventi italiani.

Tuttavia, Nicola è sempre stato una figura riservata, lontana dai riflettori della fama. La sua vita è stata segnata da un momento difficile quando, all’età di 18 anni, ha iniziato a sperimentare con sostanze illegali a causa di compagnie sbagliate. Questa scelta lo ha trascinato in un vortice di tossicodipendenza, che lo ha portato a essere ricoverato più volte in diverse comunità di recupero nel tentativo di liberarsi dall’abisso della droga.

Durante questo periodo buio, il rapporto con sua madre, Patrizia, si è fatto sempre più teso. La donna ha cercato in tutti i modi di aiutare suo figlio, ma il loro legame si è eroso a causa delle azioni distruttive di Nicola. Le violenze verbali e i furti commessi da lui hanno spinto Patrizia a prendere una decisione estrema: denunciare suo figlio per minacce, violenza ed estorsione. Questo gesto, sebbene duro, è stato compiuto nell’interesse di Nicola e della sua lotta contro la tossicodipendenza.

Ma la denuncia e il distanziamento imposto dalla cavigliera con il GPS hanno avuto un impatto significativo sulla vita di Nicola. Questo evento ha segnato una svolta nella sua esistenza. A poco a poco, Nicola ha preso consapevolezza del danno causato dalle sostanze stupefacenti e ha iniziato a intraprendere un percorso di recupero e guarigione.

La partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2021 è stata un’opportunità per Nicola di raccontare la sua storia, mostrando al pubblico il percorso che ha intrapreso per superare le sue difficoltà. Durante il reality, ha incontrato Miriana Trevisan, ma il loro amore non è stato corrisposto, e alla fine è stato eliminato.

Dopo il reality, molti si aspettavano di vedere Nicola più attivo sulla scena mediatica o sulle piattaforme social. Tuttavia, il giovane ha scelto di vivere una vita più riservata e normale. Sul suo profilo Instagram, condivide foto e video della sua quotidianità senza filtri, mostrando un lato autentico di sé e condividendo la sua esperienza di rinascita.

Oggi Nicola ha trovato una stabilità nella sua vita e lavora come elettricista per una ditta edile. Questo lavoro è un ambito completamente diverso dal mondo dello spettacolo e dei concorsi di bellezza, ma sembra che sia proprio qui che Nicola si sia ritrovato. La sua guarigione è stata una conquista personale e ha permesso a Nicola di recuperare un rapporto più sano con sua madre Patrizia.

La sua esperienza ha anche avuto un impatto positivo su di lui, portandolo a partecipare alla produzione e realizzazione del documentario “Storia di un ragazzo calabrese”, dedicato a suo nonno Enzo, in un omaggio personale e significativo.

Nicola Pisu è una testimonianza vivente di come la resilienza e la forza interiore possono aiutare a superare le avversità più difficili. Dopo un passato segnato dalla dipendenza e dalla lontananza dai suoi cari, Nicola è rinato come una persona diversa e più consapevole. La sua scelta di vivere una vita più tranquilla e lontana dai riflettori mostra la sua maturità e il desiderio di costruire una realtà stabile e soddisfacente per sé stesso.

Mentre il pubblico potrebbe averlo conosciuto inizialmente come un gieffino e figlio di Patrizia Mirigliani, Nicola Pisu sta dimostrando di essere molto più di questo. La sua storia è un esempio di speranza e rinascita, una testimonianza che può ispirare molte persone a superare le loro sfide personali e a guardare al futuro con positività e determinazione.