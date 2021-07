Anticipazioni Temptation Island, ultima puntata: colpi di scena per le 2 coppie Manuela e Stefano, Natasha e Alessio

Filippi Bisciglia ha dato le prime anticipazioni dell’ultima puntata di Temptation Island: ecco che cosa accadrà alle ultime due coppie

Questa sera andrà in onda su Canale 5 l’ultima puntata di Temptation Island e scopriremo cosa accadrà alle ultime coppie rimaste nel villaggio. La prima è quella formata da Stefano Sirena ed Manuela Carriero e la seconda è quella di Natascia Zagato e Alessio Tanoni. La prima coppia si è ritrovata a vivere in modo libero la loro esperienza lasciandosi andare al 100%.

Manuela infatti si è lasciata tentare dal single Luciano, con il quale c’è stato quasi un bacio. Le immagini hanno ingelosito il fidanzato, che ha reagito in maniera furiosa. Mentre il tentatore Luciano ha provato a far ragionare Manuela sul futuro di relazione che meriterebbe vivere, Stefano ha continuato il suo percorso. Entrambi però hanno sofferto poiché hanno avuto spesso dei ripensamenti sulla loro storia. Molti telespettatori sperano che Manuela chiuda la relazione con Stefano, poiché non è affatto sana e non si meriterebbe un compagno che la insulta in continuazione. Usciranno insieme? Chissà ma dalle varie indiscrezioni trapelate sul web, pare che i due siano ancora una coppia, ma ci saranno inattesi colpi di scena.

Anche Natasha e Alessio dovranno prendere presto una decisione: quella di uscire insieme o da separati. L’atteggiamento della ragazza però non è stato apprezzato da molti telespettatori, poiché l’hanno vista mancare di rispetto al suo fidanzato che non faceva altro che pensare a lei. Alessio infatti si è sempre mostrato un po’ ansioso e nei 21 giorni di permanenza nel villaggio, pare non aver avuto nessun interesse nei confronti delle tentatrici, se non pura amicizia. Natasha invece si è avvicinata al tentatore Samuele, con il quale ha vissuto giorni spensierati. Questo ha scosso parecchi dubbi nel fidanzato, che ha riflettuto sul fatto se continuare o no la relazione. A quanto pare, Natasha desidera voler salvare la loro storia, nonostante non abbia perdonato alcuni eventi passati.

Che cosa accadrà? Nel frattempo, Filippo Bisciglia ha svelato che ci saranno dei colpi di scena e risvolti inattesi. Non rimane che attendere alla puntata di questa sera per scoprirli.

