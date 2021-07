Ascolti tv mercoledì 28 luglio 2021, prima serata

Gli amanti della cultura sono rimasti ieri incollati allo schermo per seguire i documentari appassionanti proposti da Superquark. Ma vediamo in generali qual sono stati gli ascolti tv di mercoledì 28 luglio.

Come anticipato è Rai 1 a battere gli ascolti con Superquark che ha registato 1.920.000 telespettatori, ovvero share del 12,14%. Le olimpiadi di Rai 2 hanno invece incassato il 6,42% pari a 1.002.000 telespettatori. Il film andato in onda su Rai 3 Benvenuti a casa mia ha registrato 1.103.000 telespettatori, share 6,29%.

Per la Mediaser, Canale 5 ha ,andato in onda il programma All Together Now che con lo sgare del 9,74% porta a casa 1.443.000 telespettatori. La serie tv americana di Italia 1 Chicago Fire ha avuto un ascolto pari a 1.223.000 telespettatori, per lo share del 7,84%. Infine per Rete 4 Zona Bianca ha interessato il 6,04% di share, equivalente a 845.000 telespettatori.

