La Traviata, edizione 2014, in onda su RAI 5

La versione del 2 2014 de “La Travoata” in onda su Rai 5 è quella che in quell’anno ha inaugurato la stagione tetarale presso il Teatro alla Scala, chiudendo le celebrazioni per il bicentenario verdiano.

La trama

Di ispirazione al romanzo di Alexandre Dumas figlio La signora delle camelie, alla sua prima alla fine dell’800 la Traviata fu mal presa dalla critica e dunque censurata. La storia, dove i protagonisti sono l’amore e le arretrate convenzioni sociali, certe sulle vicende della donna di monda Violetta, che si innamora, e viene ricambiata da Alfredo, giovane perbene. A mettersi tra i due è il padre di lui, che non accetta la scelta del figlio. Ammalatasi da tisi, Violetta morirà tra le braccia di Alfredo.

Cast

Sul palco nel ruolo di Violetta la soprano Diana Damrau, nel ruolo di Alfedo il tenore Piotr Beczala. Il padre Giorgio è il baritono verdiano Zeljko Lucic. Giuseppina Piunti è Flora, Mara Zampieri è Annina. Direttore Daniele Gatti. Regia teatrale Dmitrij Cernjakov. Regia tv di Patrizia Carmine.

