Che fine ha fatto Lucas Higdon di Vite al Limite? Ecco come sta il 33enne dopo le cure del dr. Now

I fan di Vite al Limite sperano sempre di ricevere buone notizie sui protagonisti dei vari episodi del celebre programma di Real Time, dove alcune persone con obesità patologica si rivolgono al dottor Nowzaradan per cercare di dimagrire e sottoporsi a quell’intervento chirurgico che potrebbe cambiare la loro vita.

Tra questi c’è il 33enne Lucas Higdon, uno dei protagonisti della decima stagione. Lucas, che vive a Conroe, in Texas, pesa 280 chili: un’obesità che lo fa vivere “nella disperazione”, come ha ammesso lui stesso. La sua enorme mole lo ha costretto a lasciare il lavoro di fattorino: senza stipendio e senza la possibilità di mantenersi, Lucas è tornato a vivere con la sua famiglia, che ha dovuto “adattare” la propria casa alle sue gigantesche dimensioni.

Lucas non poteva nemmeno fare la spesa da solo da quattro o cinque anni, dato che non entrava sul sedile anteriore dell’auto. Una vita impossibile, che lo ha spinto a chiedere l’aiuto di Younan Nowzaradan, alias Dr. Now, nella speranza che possa aiutarlo a intraprendere la strada verso un intervento chirurgico per la perdita di peso.

Il dottor Now ha subito proposto al 33enne una dieta a basso contenuto di carboidrati e ricca di proteine ??da 1.200 calorie, digiuno intermittente ed esercizio quotidiano. Pur con grande fatica, Lucas segue il piano stilato dall’esperto e nella visita successiva scopre di aver perso 13 chili, mancando soltanto di mezzo chilo l’obiettivo prefissato.

Nei successivi due mesi Lucas deve perdere 27 chili, ma riesce a perderne solo 23. Tuttavia, il dottor Now ritiene che sia abbastanza per sottoporlo all’intervento chirurgico.

Dopo l’intervento le cose sono decisamente migliorate, anche grazie alla costanza di Lucas nel mantenere fede al piano di dimagrimento, mangiando regolarmente e svolgendo esercizi. Alla fine dell’episodio il 33enne ha perso quasi 100 chili: ora può finalmente guidare la sua macchina e pare abbia ottenuto un lavoro come riparatore di computer.

In una foto pubblicata sui social ad ottobre 2021, Lucas si mostra molto dimagrito: l’impressione è che il giovane stia proseguendo con il programma senza intoppi. “Il mio viaggio per perdere peso è stato ‘selvaggio’ e onestamente non sarei potuto arrivare così lontano senza l’aiuto e il supporto dei miei amici e della mia famiglia – ha scritto il giovane in un post successivo – Tuttavia ho ancora molta strada da fare”.

