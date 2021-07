Ascolti tv, venerdì 30 luglio 2021 prima serata

Dopo gli ascolti visti di giovedì, andiamo a vedere anche quali sono stati i programmi che venerdì hanno avuto maggiori ascolti.

Partiamo dai canali RAI. Il programma condotto da Carlo Conti,in onda su Rai 1, Top Dieci ha registrato 2.194.000 telespettatori, per uno share del 14,98%. Continuano poi le olimpiadi su Rai 2. Il circolo degli anelli ha registrato un netto di 906.000 telespettatori, per uno share del 6,12%. Per Rai 3 La Grande Storia – Dio salvi la Regina ha avuto uno sgare del 4.94% di share, pari a 780.000 telespettatori.

Passando per i canali Mediaset, la serie in onda su Canale 5 Inès dell’anima mia ha avuto un picco di ascolti pari a 1.597.000 telespettatori, per il 10,66% di share. La serie tv americana di Italia 1 Chicago PD ha avuto uno share dell’8,22% pari ad un netto di 1.227.000 telespettatori. Infine il programma di Rete 4 Il terzo indizio ha registrato 692.000 telespettatori, share 4,64%.

