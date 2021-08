Les Contes d’Hoffmann, edizione 1997, in onda su RAI 5

Les Contes d’Hoffmann il un capolavoro teatrale che andrà in onda su RAI 5 domenica 1 Agosto. Si tratta di un’opera molta ambiziosa, che è rimasta non conclusa, e scritta dal re dell’operetta Jacques Offenbach.

La versione proposta è un’interpretazione che ha visto come propitagonisya una delle migliori voci del repertorio operistico francese, Natalie Dessay. Questa è la versione messa in scena presso il Teatro alla Scala di Milano nel 1997. A dirigere l’orchestra fu il maestro Riccardo Chailly, per la regia di Alfredo Arias. A curare i costumi e le scene troviamo Françoise Tournafond. Ad aiutare la figura della protagonista Dessay, che interpreta il ruolo della bambola meccanica Olympia, troviamo Neil Shicoff nei panni di Hoffmann, Susanne Mentzer nei panni di Nickausse, Cristina Gallardo Domâs nei panni di Antonia e Denyce Graves nei panni di Giulietta. La regia televisiva è di Tina Protasoni

