Ascolti tv sabato 31 luglio 2021, prima serata

Come sarà andato il sabato per le emittenti televisive? Ecco quali programmi hanno riscontrato maggiore successo sui principali canali rai e Mediaset.

Partiamo dai canali RAI. Per Rai 1 il talento show di The Voice Senior ha avuto un netto di 1.429.000 telespettatori, equivalenti ad uno share del 10,98%. Rai 2 continua a trasmettere le dispute sportive de Il Circolo degli Anelli che nella serata di sabato hanno registrato un netto di 1.063.000 telespettatori, per il 7,47% di share. Il film di Rai Tutti lo sanno ha registrato 1.060.000 telespettatori, equivalente allo share del 7,31%.

Passando ai canali mediaset, il film di Canale 5 Sapore di te con lo share del 10,34% ha registrato un netto di 1.518.000 telespettatori. Il match calcistico di Italia 1 Monza – Juventus, XXV trofeo Luigi Berlusconi, ha avuto invece uno sgare del 9,34% per un netto di 1.440.000 telespettatori. La soap opera di Rete 4 Una Vita ha avuto invece lo share del 6,19% ovvero 898.000 telespettatori.

