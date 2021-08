Marcell Jacobs è fidanzato? Lo stato sentimentale dell’uomo dei record dell’atletica italiana

Nato a El Paso il 26 settembre del 1994, Marcell Jacobs sta scrivendo la storia dell’atletica italiana.

Perché Marcell, al netto del nome e dei natali, è assolutamente italiano: la madre si chiama Viviana Masini e lui è cresciuto a Desenzano del Garda.

E dai 10 anni ha iniziato a praticare l’atletica leggera, per la fortuna dell’Italia intera.

In queste edizioni delle Olimpiadi sta ottenendo risultati importantissimi, divenendo frattanto il primo italiano a qualifcarsi alla finale dei 100 metri piani, una delle gare più importanti dei giochi.

E così dopo il primato italiano (con il tempo di 9”94) nella batteria, ha ottenuto il primato europeo (e di conseguenza ha migliorato quello italiano) correndo in 9”84.

Ma siamo certi che – come nel caso di Irma Testa di cui abbiamo scritto ieri – in molti si siano chiesti qual è lo stato sentimentale del bel Marcell, definito dalla Gazzetta “L’uomo dei sogni” (anche perché dotato di un fisico statuario, parliamo di 188 centimetri X 79 kg di muscoli).

Marcell è legato a Nicole Daza, con cui ha due figli: Anthony e Meghan.

Basata su Roma, Nicole ha un discreto seguito social (parliamo di 6000 follower al momento, ma siamo certi che aumenteranno in questi giorni) e sono tante le foto in cui mostra momenti della vita in famiglia ma anche quelle in cui mostra un fisico statuario (contornato da parecchi tatuaggi, passione comune a quella del compagno).

La degna fidanzata del fuoriclasse dell’atletica italiana.

