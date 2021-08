Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 2 al 6 agosto 2021: Samuel lascia Palazzo Palladini

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 2 al 6 agosto 2021.

Nella puntata di lunedì 2 agosto 2021, dopo il fallimento della cena romantica, Samuel decide di lasciare Palazzo Palladini. Guido e Mariella fanno varie ipotesi sui motivi dello stato d’animo di Speranza. Vittorio sembra intenzionato a riprendere vecchie brutte abitudini. Bianca fa la conoscenza di Cristina, la figlia di Roberto Ferri, con cui instaura subito un rapporto conflittuale. Con Jimmy, invece, la bambina va immediatamente d’accordo.

Nella puntata di martedì 3 agosto 2021, deluso da Speranza e dai suoi amici più cari, Samuel lascia Palazzo Palladini. Patrizio fa di tutto per aiutare Vittorio a capire cosa vuole in amore. Una donna del passato di Fabrizio si riaffaccia nella sua vita, mente il rapporto con Marina va sempre più in crisi. Jimmy è alle prese con la sua prima cotta per Cristina.

Nella puntata di mercoledì 4 agosto 2021, Bianca è costretta chiedere scusa a Cristina, ma la rivalità tra le due amichette sembra non cessare. Mentre il suo matrimonio con Marina è in crisi, per motivi di lavoro, Fabrizio è costretto a riavvicinarsi alla sua ex fiamma. Samuel cerca di riprendersi dal rifiuto ricevuto da Speranza. Vittorio chiederà alla ragazza di restare a Napoli?

Nella puntata di giovedì 5 agosto 2021, Fabrizio è a disagio per la vicinanza della sua ex Giorgio, mentre Marina continua ad essere un supporto per Roberto. Patrizio si improvvisa babysitter per Federico, il figlio di Clara. Michele è felice per la pubblicazione del suo libro e cerca di recuperare il suo rapporto con Silvia, ma sarà troppo tardi?

Nella puntata di venerdì 6 agosto 2021, Silvia spera di salvare il rapporto con Michele, partendo per lui per Indica. Giancarlo sembra però intenzionato a lottare per la donna che ama. Clara non vuole più coinvolgere Patrizio nei suoi problemi. Mentre Serena ed Irene sono al mare, Filippo si sforza di recuperare la memoria con l’aiuto di un terapeuta. Mentre la famiglia Boschi inizia le più che meritate vacanze, riappare una vecchia conoscenza dei Sartori.

Maria Rita Gagliardi

