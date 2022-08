Chi è Clara Chia Martì, nuova presunta fiamma di Gerard Piqué?

Ecco chi è Clara Chia Martì, la nuova presunta fidanzata di Gerard Piqué dopo la rottura con la cantante Shakira

Dopo la rottura con Shakira e alcune voci su presunti tradimenti, la vita privata di Gerard Piqué è costantemente sotto i riflettori. Il difensore del Barcellona inoltre pare che abbia una nuova fiamma, con cui è stato immortalato in Spagna in atteggiamenti affettuosi. A rivelarlo è stato la trasmissione scandalistica Socialité di Telecinco, la quale ha divulgato alcuni scatti della presunta neo-coppia.

Dettagli presunta fiamma di Piqué

La ragazza che avrebbe fatto perdere la testa a Piqué sarebbe Clara Chia Martì, una giovane studentessa di 23 anni. Studia infatti comunicazione d’impresa e pubblicità in un università di Barcellona e lavorava come barista e cameriera per mantenersi gli studi. La ragazza però ha dovuto lasciare il lavoro a causa dell’attenzione mediatica, dopo le presunte voci sulla relazione con il calciatore Gerard Piqué. Ha un profilo Instagram che conta più di 24 mila followers, che stanno aumentato proprio a causa del gossip che la coinvolge in questi giorni.

La furia e la richiesta dell’ex Shakira

L’ultimo gossip avrebbe mandato su tutte le furie l’ex moglie Shakira. Quest’ultima infatti avrebbe chiesto a Gerard Piqué di tenere Clara Chia Martì lontano dai suoi figli Milan e Shasha, di 9 e 6 anni. In realtà, il difensore del Barcellona avrebbe già fatto conoscere la ragazza ai suoi due figli, presentandola come un’amica o una sua collaboratrice durante una fiera di videogames, tenutasi lo scorso luglio. A quanto pare, la cantante colombiana avrebbe rinnovato la richiesta a Piqué di evitare i contatti tra Clara e i suoi due figli. Il calciatore però potrebbe di nuovo di rifiutare tale richiesta, in quanto è venuto a meno il patto con Shakira di attendere un anno prima di mostrarsi con nuove fiamme.

