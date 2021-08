Ascolti tv domenica 1 agosto 2021, prima serata

Con un po’ di ritardo, sono stati indicati indicati ascolti che i programmi televisivi hanno totalizzato ieri nella prima serata di domenica 1 agosto. Vediamoli insieme.

Partiamo da Rai dove il film con Alessandro Siani Si accettano miracoli, ha interessato 2.271.000 spettatori pari al 14.4%. Le olimpiadi di Tokyo 2020 – Il circolo degli anelli, in onda su RAI 2 hanno invece interessato il 12.5% di share, per 1.885.000 spettatori. Il programma di attualità su Rai 3 Kilimangiaro Estate, raccoglie davanti la tv una media di 698.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%.

Passando ai canali Mediaset, il fil del 2016 in onda su Rete 4: The Other Wife – L’altra moglie ha avuto uno share del 5,15, per 800.000 spettatori. Su Canale 5: Grand Hotel – Intrighi e passioni ha avuto 1.359.000 spettatori per circa il 10% di share. Le repliche del programma comico italiano Colorado in onda su Italia 1 con l sgqee del 4,5% ha avuto ascolti per 620.000 spettatori.

