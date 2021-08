Estate in diretta, la madre di Jacobs confessa: ‘Da bambino non stava mai fermo’

Intervistata da Estate in diretta, Viviana Masini ha raccontato qualche aneddoto sul figlio Jacobs: “Gli ho fatto praticare tanti sport”

Lunedì 2 agosto 2021 a Estate in diretta, programma condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini, è stata intervistata la madre di Marcell Jacobs, Viviana Masini. A poche ore dall’emozione della premiazione della medaglia d’oro ai 100 metri di atletica, la donna ha raccontato qualche aneddoto sul figlio da bambino.

“Da bambino non stava mai fermo, rigirava in continuazione nel letto” ha esordito Masini ai microfoni di Estate in diretta. “Quindi gli ho fatto praticare tanti sport, per fare in modo che arrivasse stanco la sera” ha poi aggiunto la donna soddisfatta. A quel punto, è stato intervistato anche lo zio di Jacobs, che ha dichiarato: “Ha iniziato con il motocross, ma poi ha avuto un incidente”. Dopodiché, l’uomo ha raccontato che era stato proprio quell’incidente a portarlo sulla strada dell’atletica. Il padre invece è un ex soldato del Texas, che aveva abbandonato il figlio Marcell in tenera età. Una ferita che non è mai stata sanata e che Jacobs cercava di colmare grazie alla sua passione per lo sport.

“Non ha mai accettato il fatto di essere stato abbandonato dal padre. Io l’ho portato negli Stati Uniti per farlo incontrare e conoscere” ha confessato la madre Viviana sempre a Estate in diretta. Nonostate siano passati 13 anni dall’abbandono del padre, Marcell ha trovato questo messaggio alla vigilia della finale dei 100 metri: “Tu sei Lamont Marcell Jacobs jr. Tu puoi vincere le Olimpiadi. Noi siamo con te. Ti amiamo. Siamo dalla tua parte”. Insomma, parole che hanno dato forza a Marcell fino alla fine e che valgono un oro.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui