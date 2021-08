Nina o sia la pazza per amore, edizione 1978, in onda su Rai 5

Nina, o sia la pazza per amore è l’opera che Rai 5 ripropone nello storico allestimento del 1978. Opera di Paosiello, la versione proposta, dalla regia di Nucci Ladogana, andò in scena presso l’Atrio del Palazzo Ducale di Martina Franca.

Trama

Nina ha perso il lume della ragione. Promessa sposa a Lindoro di cui era innamorata, Nina si ritrova a fare i conti con gli interessi di suo padre, il quale le propone un partito più appetibile. Sfidato a duello per la mano di Nina, Lindoro viene ferito mortalmente. Credendo morto Nina non sposa nessuno ma perde il senno. Lindoro in realtà è vivo e una volta guarito ritorna nella vita di Nina, il quale però non lo riconosce. Il giovane è costretto così a fingersi un altro, e a riconquistare il cuore di Nina, riuscendoci. Il troppo amore nei riguardi di Lindoro, fa recuperare la ragione a Nina che potrà così sposare il suo amato.

Cast

In questa versione dirige l’orchestra il maestro Rino Marrone. Nel Cast vedremo Lella Cuberli Edoardo Gimenez Ferruccio Furlanetto Petra Malakova Giorgio Tadeo. Regia tv di Walter Mastrangelo.

