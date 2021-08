Il pirata in onda su RAI 5

La settimana teatrale di RAI 5 si apre con l’opera Il pirata. La versione proposta è quella messa in scena durante il 13° Festival della Valle d’Itria. Di questa trasposizione teatrale de Il pirata di Bellini, l’allestimento è stato curato da Italo Nunziata con la direzione musicale di Alberto Zedda.

La trama

La storia è ambientata in un paese della Sicilia, presso il Castello di Caldora e nelle sue vicinanze, nel XIII secolo. Ad essere messo a dura prova è l’amore tra Imogene e Gualtiero che non è ben visto dal duca Ernesto di Caldora, partigiano di Carlo I d’Angiò. Per convincere la ragazza a sposare lui piuttosto che il suo amato, mette in carcere il padre di Imogene.

Il cast

A vestire i panni dei personaggi vediamo Giorgio Surian, Lucia Aliberti, Giuseppe Morino, Michele Farruggia, Pietro Spagnoli, Adriana Molina. Regia tv di Tonino Del Colle.

