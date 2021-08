Ascolti tv lunedì 2 agosto 2021, prima serata

Ecco quali sono stati nella serata di lunedì 2 agostoi programmi dei canali principali RAI e mediaset che hanno totalizzato i maggiori ascolti.

Partiamo dalla rete nazionale. Su Rai 1 è andato in onda il film del 2011 premio Oscar The Help, che Co il 16,35% di share ha totalizzato 2.564.000 spettatori. Su Rai 2 continuano le Olimpiadi di Tokyo 2020 – Il circolo degli anelli, e per le quali i 1.416.000 spettatori hanno rappresentato il 9.06% di share. Report, progra,,a di inchieste giornalistiche su Rai 3 porta a casa 1.095.000 spettatori per uno share del 6.29%.

Passiamo ai canali Mediaser, su Rete 4, il talk show Controcorrente, con lo share del 5,53% ha portato a casa 855.000 spettatori. Per Canale 5 il film italiano Terapia di coppia per amanti, conquista circa 1.404.000 spettatori pari al 8.22% di share. Infine, su Italia 1 il programma culturale Freedom oltre il confine co il 4,76% di share incassa appena 691.000 spettatori.

