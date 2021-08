Valentina tornerà con Tommaso dopo Temptation Island? Ecco cosa ha detto

Tommaso riuscirà a riconquistare Valentina dopo averla tradita a Temptation Island? Ecco cosa ha detto lei

La storia d’amore tra Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti non è sopravvissuta a Temptation Island, programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5.

È stata una delle coppie più discusse della nona edizione del reality delle tentazioni a causa della loro importante differenza d’età e dell’eccessiva gelosia di lui. Nel villaggio lui criticava il comportamento dell’ormai ex fidanzata ma è stato lui a spingersi oltre con una delle tentatrici.

Senza pensare troppo alle conseguenze Tommaso Eletti si è lasciato andare a baci passionali con la single Giulia, al falò di confronto lui e Valentina hanno deciso di lasciare il programma da single. In poco tempo il 21enne si è pentito di averla tradita e di aver rovinato la loro relazione, oggi sta facendo di tutto per riconquistarla.

Il ragazzo vorrebbe tornare con Valentina Nulli Augusti, lei però non sembra pensarla allo stesso modo. In un’intervista concessa a Uomini e Donne Magazine ha infatti detto: “Non posso dare una seconda possibilità, anche se si è reso conto dell’errore madornale commesso e sta facendo di tutto per non perdermi.”

La 39enne ha poi aggiunto: “L’amore deve ampliare, non costringere. L’amore deve essere un volo non una gabbia. Deve lavorare su questa gelosa offuscante che lo ha portato a perdere la donna che amava e ama ancora”.

Dopo il falò Tommaso Eletti si era detto deluso dalla reazione dell’ex fidanzata, era convinto che l’avrebbe attaccato per il tradimento ma è stata molto fredda. Come mai? In merito a ciò lei ha rivelato: “Io non faccio scenata di fronte a tutta Italia verso una persona che si è comportata in maniera assurda, che si è rivelata una persona debole e problematica, e che non ha più la mia stima.”

E ancora: “Tommaso si era già reso ridicolo ai miei occhi e gli occhi di tutti. Io affondo la lama con chi è al mio stesso livello, non meritava l’esternazione della mia rabbia e della mia delusione, ma solo il gelo“.

Tommaso Eletti riuscirà a far cambiare idea a Valentina Nulli Augusti o tra loro è davvero finita? Questo non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per scoprirlo.

