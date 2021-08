Temptation Island, Stefano replica all’attacco di Manuela: “Fa la vittima”

Dopo Temptation Island Manuela attacca ancora Stefano sui social, lui replica e parla di vittimismo

Stefano e Manuela si sono detti addio durante il falò di confronto a Temptation Island, reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5.

La partecipazione al reality delle tentazioni doveva servire a risolvere i loro grossi problemi di coppia ma ha fatto capire loro di non voler più stare insieme. Nel villaggio lei è rimasta subito colpita dal single Luciano, si erano anche baciati in modo molto passionale, i due oggi sono fidanzati. Stefano sta invece frequentando la single Federica.

Entrambi hanno ritrovato la felicità dopo la fine della loro storia d’amore, continuano però a punzecchiarsi sui social. Manuela Carriero ha pubblicato un messaggio privato di una fan contro Stefano Sirena, questo è ciò che si legge: “La figuraccia di maschilista, narcisista patologico. Cioè lui dovrebbe davvero andare da uno specialista perché sicuramente gli diagnosticherà tale disturbo di personalità, inoltre è un manipolatore, presuntuoso, egocentrico.”

E ancora: “All’ultimo falò ti ha provocata così tanto con le parole che avrebbe fatto perdere la pazienza a chiunque. Sono contenta che tu abbia trovato l’amore che desideravi tanto”.

Parole al veleno che hanno spinto Stefano a rompere il silenzio sui social per replicare. Il ragazzo rivolgendosi al messaggio pieno di accuse e insulti pubblicato dalla sua ex ha detto: ““Non volevo scrivere più nulla perché non mi piace dare importanza. Chi mi conosce sa, ma si sta esagerando un po’ con il vittimismo e vorrei precisare due cose.”

Stefano Sirena ha quindi continuato dicendo: “La prima è che non vedo assolutamente nulla di ciò che dice o fa perché in primis non mi interessa e poi perché mi ha bloccato. Ha bloccato anche Federica e qualche mio amico. La seconda è che sento e leggo di violenza psicologica, ma una persona con carattere, personalità e che non dipende totalmente da qualcuno, anziché fare la vittima, mi allontanava”.

Manuela e Stefano continueranno a lanciarsi frecciatine sui social? Questo non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per scoprire se si attaccheranno ancora.

Sara Fonte

