“Non mi dispiacerebbe partecipare al GF Vip”: la clamorosa candidatura ad 88 anni

Una clamorosa candidatura per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, destinata ad iniziare il prossimo settembre.

Giunge da un’attrice e personaggio televisivo che ha scritto la storia dell’industria culturale italiana.

Un’attrice e personaggio televisivo che oggi ha ben 88 anni.

Parliamo di Sandra Milo, pronta – a suo dire – a diventare la più anziana partecipante ad un reality nella storia della tv italiana (o giù di lì).

Queste le sue parole rilasciate a Novella 2000:

“Non mi dispiacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip 6. Quelli sono momenti in cui ci si può raccontare senza filtri. Se il pubblico più giovane può appassionarsi anche a persone più grandi? Si pensi a Mara Maionchi o Orietta Berti, sono amatissime dai giovani perché oltre a trasmettere positività sono dei punti di riferimento per le nuove generazioni. Dunque lo farei molto volentieri. Adesso mi godo il mio spettacolo teatrale ‘Ostriche e caffè americano’. Sono felice di essere tornata sul palco. Lavorare con questi attori bravissimi mi ha dato tanta carica”.

