Temptation Island, Luciano sbotta: “Manuela è oro, non mi interessa altro”

Manuela Carriero e Luciano Punzo felici dopo Temptation Island, lui replica alle critiche sui social

Continua a gonfie vele la storia d’amore nata tra Manuela Carriero e Luciano Punzo dopo Temptation Island. Lei aveva partecipato al reality delle tentazioni con il compagno, ormai ex, Stefano Sirena per cercare di capire se i loro problemi di coppia potevano essere superati ma così non è stato.

LEGGI ANCHE -> Manuela e Stefano felici dopo Temptation: cosa è successo dopo il falò

Nel villaggio l’ex protagonista di Temptation Island si è subito avvicinata al single Luciano, l’intesa tra loro è stata palese sin da subito. All’inizio lei ha provato a resistere, alla fine si è però lasciata andare e si sono baciati più volte in modo molto passionale.

Il falò di confronto tra Manuela e Stefano è stato infuocato, in preda alla rabbia lei gli ha anche dato uno schiaffo. Dopo aver parlato del loro percorso e della loro relazione hanno deciso di uscire separati dal villaggio. Dopo il reality la Carriero si è fidanzata con Luciano Punzo, sui social si mostrano più innamorati che mai.

Nonostante continuano a mostrarsi complici e felici c’è ancora qualcuno che non crede alla veridicità della loro relazione. Più volte i due hanno puntualizzato che ciò che provano l’uno nei confronti dell’altra è reale, ma le critiche e le polemiche non si placano.

Nelle scorse ore Luciano Punzo ha rotto di nuovo il silenzio sui social per dire ai fan che non ha più intenzione di continuare a ribadire che non sta fingendo con Manuela Carriero. Lui vuole solo viversi la loro storia d’amore senza dar peso a chi ancora non gli crede.

Tramite una Instagram Stories ha detto: “Non ho mai mentito in vita mia, non mi interessa fare pubblicità e televisione. A me interessa solo che ho trovato la ragazza giusta per me, una ragazza che per me è oro e che non si trova facilmente. Io vivo la mia storia con lei, basta, non mi interessa più niente.”

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui