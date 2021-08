Ascolti tv, giovedì 5 agosto 2021, prima serata

Proseguiamo il nostro percorso percorso informazioni ascolti televisivi, e andiamo ad analizzare i numeri registrati giovedì 5 agosto in prima serata.

Partendo dai canali Rai, la replica della fiction DOC – Nelle tue mani, andata in onda su Rai 1, ha registrato 2.218.000 telespettatori, pari allo share del 13,10% nella prima puntata. Per il secondo episodio ci sono stati 1.983.000 ascolti, per uno share del 14,86%. Le olimpiadi quasi giunte alla fine andate in onda su RAI 2 portano a casa un netto di 1.391.000 telespettatori, pari al 9,24% di share. Il film su Rai 3 A raccontare comincia tu ha registrato 912.000 telespettatori, share 5,52%.

Passando ai canali mediaset, su Canale 5, Viaggio nella Grande Bellezza – Venezia porta a casa lo share dell’8,11% pari a 1.188.000 telespettatori. Italia1 ha mandato innonda FBI: Most Wanted che con lo share del 6,71% ha registrato un netto di 875.000 telespettatori. Infine il film mandato in onda da Rete 4 Il ritorno del Monnezza ha registrato 556.000 telespettatori, share 3,49%.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui