Ascolti tv, sabato 7 agosto 2021, prima serata

Ecco gli ascolti tv sui principali canali.

Partiamo dai canali Rai. Per Rai 1 il talent show The Voice Senior ha attirato l’attenzione di 1.371.000 telespettatori, con lo share dell’11.11%. Le olimpiadi su Rai 2 con 1.329.000 telespettatori, hqnnp avuto lo share del 10.46%. Invece il film andato in onda su RAI 3, Book Club – Tutto può succedere ha registrato 789.000 telespettatori, share 5.39%.

Passiamo ai canali Mediaset, dove il film di Canale 5 Femmine contro maschi ha registrato 1.495.000 telespettatori, share 10.60%. Per Italia 1 Il film Il mondo perduto: Jurassic Park con un netto di 681.000 telespettatori, ha registrato lo share del 5.12%. La soap opera di Rete 4 Una Vita ha avuto un netto di 839.000 telespettatori, per uno share del 6.05%.

