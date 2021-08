Oroscopo di Paolo Fox dal 9 al 15 agosto, previsioni della settimana

In partenza per le ferie durante la settimana di ferragosto? Non puoi andare in vacanza senza prima sapere come andranno secondo le stelle questi sette giorni. E ovviamente con l’oroscopo di Paolo Fox.

Ariete

Stai diventando severo e non poco in amore, e questo non ti favorisce anche perché dopo il 15 Venere ti remerà contro. Ti consigliamo quindi di fare la prima mossa se qualcuno ti piace.

Per il lavoro i sacrifici stanno per essere ampiamente ripagati: la settimana, però, non è molto energica, ma puoi già iniziare a pensare a un progetto in vista dell’autunno!

Toro

Se Venere è dalla tua parte, l’amore non può che sorridenti. Vedrai che saranno favoriti gli incontri e se c’è con una persona un interesse reciproco, fai la prima mossa.

Per il lavoro c’è aria di novità. Tuttabia non trascurare l’opposizione di Saturno, per cui sarà meglio usare cautela dal punto di vista economico. Agosto è un mese importante per parlare con chi conta!

Gemelli

Settimana “NI” per i Gemelli. Sarà opportuno evitare insistenze in amore. Attendi che tutto faccia il suo corso perché da dopo Ferragosto le cose andranno per il verso giusto.

Per quanto concerne l’ambito lavoro, le stelle ti consentono di fare un bel passo in avanti, ma stai attento alle circostanze. E non spendere soldi in modo troppo superficiale, valuta bene!

Cancro Momento top per i Cancro, che si vedono il benestare di Venere. L’unica cosa di cui devi liberarti è qualche dubbio, ma se non sarai testardo andrà bene. Se ti piace qualcuno fai la prima mossa.

Ancora meglio per il lavoro, la settimana sarà interessante: tu hai voglia di rimetterti in gioco, addirittura di ricominciare da zero.

Leone

Periodo negativo per i nati sotto al segnk del Leone. Le stelle ti invitano a stare attento alle relazioni relazioni segni come l’Acquario e il Toro: periodo costruttivo per tanti, forza!

Per il lavoro c’è aria di novità all’orizzonte quindi ti devi preparare. Hai bisogno di un po’ di riposo, anche se il periodo è ottimo per fare, seppur con calma!

Vergine

Non poteva non esserci il pianeta dell’amore a sorridenti in questo periodo. Anche se resti diffidente forse devi provare a fare le cose con divertimento lasciandoti andare.

Nel lavoro sempre l’influenza di Venere porterà non poche novità, in particolare a chi. a fine luglio ha concluso un accordo. Ora è più facile trovare un’occupazione!

Bilancia

Passeranno pochi giorni prima di rivedere Venere sorridennti. Grazie a questo momento, vivrai con la giusta serenità e riuscirai a far fronte ad ogni situazione con determinazione e tranquillità.

Per il lavoro, momento di crescita per chi ha iniziato il 2021 con delle titubanze. Sei più coraggioso e se lavori come dipendente sta per arrivare un miglioramento, ma devi cercare di dire la tua liberamente!

Scorpione

Ma perché continui a vivere nell’ombra del passato e non impari a viverti il presente? Se provi interezza per una persona non sembrare plastico ma lascia che tutto faccia il suo decorso naturale.

Aria di cambiamenti anche nel lavoro: se sei alle dipendenze potresti aver già chiesto un nuovo ufficio, vuoi dare una svolta alla tua vita. Ma occhio, cerca di fare tutto con cautela, senza esagerare!

Sagittario

Non è un buon momento in amore, in particolare se hai preso una sbandata per qualcuno che non non guarda allo stesso modo. Non temere perché agosto finirà meglio di come è cominciato e forse troverai un degno partner.

Sul lavoro, alcuni progetti sono fermi, ma presto arriverà la tua ascesa. L’importante è non pretendere tutto e subito, occhio a metà settimana!

Capricorno

Se Venere ti sorride, non mancano gli incontri, non mancano le emozioni e non mancano le nuove storie. L’unico tuo problema è ambire alla perfezione, che impara sin da ora, non esiste in nessun verso.

Per il lavoro questo è un periodo impegnativo, ma ci sarà una buona occasione per far vedere quanto vali: sta per arrivare un ottimo recupero!

Acquario

Ti sei ripreso in amore forse perchè Venere non è più contraria: ci saranno nuovi incontri nuove storie ed anche emozioni trasgressive. Cerca solo di stare lontano da persone non single.

Per il lavoro, cerca di rilassarti e di mantenere la calma: da una parte hai voglia di rimetterti in gioco, dall’altra sei preoccupato di perdere!

Pesci

Hai Venere contro e quesyo ti spinge a porti qualche domanda di troppo. Ti suggeriamo di stare alla larga da persone con una storia tormentata alle spalle. I momenti più critici li avrai ad inizio settimana.

Per il lavoro sei in fase di transizione perché la fine dell’anno grazie a Giove vhd sarà stabilmente nel tuo segno porterà delle novità. Ora è arrivato il momento di cercare nuove alleanze: solo così otterrai il massimo

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui