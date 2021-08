Ascolti tv domenica 8 luglil 2021, prima serata

Ad olimpiadi xonxluse e un altro weekwnd volato, vediamo insieme quali sono stati i programmi che hanno avuto maggior record di ascolti.

Partiamo dai canali RAI. Il film andato in onda su Rai 1 Non c’è più religione ha avuto un netto di ascolti pari a 1.940.000 telespettatori, per uno share del12,87%. Le olimpiadi di Rai 2 con uno share del 9,42% ha avuto ascolti per 1.289.000 telespettatori. Il programma di attualità su Rai 3 Kilimangiaro Estate ha avuto 754.000 telespettatori, share 5,09%.

Per i canali mediaset, la serie tv di Canale 5 Grand Hotel – Intrighi e passioni porta a casa 1.298.000 telespettatori, per uno share del 10,50%. La replica del programma comico di Italia 1 Colorado ha avuto unk sgare del 4,38% pari a 563.000 telespettatori. Infine, il film su Rete 4 Il film Return to sender – Restituire al mittente porta a casa 640.000 telespettatori, share 4,33%.

