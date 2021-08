Barbara d’Urso ridimensionata perché trash? La conduttrice fa chiarezza

Barbara d’Urso svela la verità sul ridimensionamento e i cambiamenti dei suoi programmi, ecco cosa ha detto la conduttrice

Barbara d’Urso a settembre tornerà ad intrattenere i telespettatori, ma il suo spazio televisivo è stato notevolmente ridotto, la vedremo infatti solo a Pomeriggio Cinque.

Tante sono state le voci negli ultimi mesi, in molti sono convinti che la nota conduttrice sia stata ridimensionata perché troppo ‘trash’. Stanca di continuare a leggere commenti simili, è stata lei stessa a fare chiarezza in merito al cambiamento.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera Barbara d’Urso ha spiegato: “Io ridimensionata perché trash? Ho alcuni detrattori, soprattutto sui social, ossessionati da me. Ho fatto ciò che potevo e che, fra l’altro, piaceva alla gente: quel rumore di fondo per cui Live Non è la d’Urso ha chiuso perché non faceva ascolti è falso”.

La nota ed amata conduttrice ha poi detto: “Esistono diversi generi di tv. A Live Non è la d’Urso, sono venuti per i faccia a faccia con me tutti, l’ex premier, i politici, i ministri più importanti. Poi, c’era un “volta pagina” dove ho cercato di portare grandi risultati con un budget molto contenuto, rispettando le esigenze dell’azienda”.

E ancora: “I capi non hanno mai criticato la mia tv. Ci sono state un paio di cose che editorialmente non sono piaciute: in tanti anni, può succedere. L’editore, prima di presentare i palinsesti, è stato molto insistente nel dirmi che sono stata e sono fondamentale per l’azienda, questo mi ha molto gratificata”.

Pomeriggio Cinque da settembre durerà meno di un’ora, hanno infatti deciso di tagliare la parte frivola del programma. In merito a ciò la conduttrice ha spiegato: ?È un passaggio necessario. Ho parlato a lungo con Pier Silvio Berlusconi, mi ha spiegato il suo punto di vista e lo condivido totalmente: col Covid, la realtà che ho sempre raccontato facendo informazione si è talmente intrisa anche di tragedia, che è sempre più difficile voltare pagina su argomenti leggeri.”

Riferendosi ancora alla sua chiacchierata con Berlusconi, Barbara d’Urso ha concluso dicendo: “Mi ha detto: ho bisogno che delle cento anime che hai ne tiri fuori due, una per l’informazione e una per il puro intrattenimento…”

Sara Fonte

