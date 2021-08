Deddy di Amici 20 sorpreso con una nuova fiamma a Follonica?

Deddy è stato uno dei protagonisti di Amici 2021. Dopo la fine della sua storia d’amore con Rosa Di Grazia, sarebbe stato sorpreso in compagnia di una nuova presunta fiamma

Deddy, all’anagrafe Dennis Rizzi, cantante uscito da Amici 2021 ha interrotto da poco la sua relazione con la ballerina Rosa Di Grazia. In tanti hanno sperato ad un ritorno di fiamma, ma a quanto pare, non c’è stato nulla da fare. La ballerina partenopea infatti è stata spesso avvistata con l’ex tronista Alessandro Zarino, mentre il cantutore torinese si sta godendo le sue vacanze estive da single.

Di recente, però, Deddy sarebbe stato pizzicato nelle strade di Follonica mano nella mano con una nuova ragazza mora vestita con un abito corto di colore azzurro, abbinato a degli stivaletti neri. A renderlo noto, è stata la blogger Deianira Marzano che ha pubblicato su Instagram Stories un’immagine che ritrae i due ragazzi.

Insomma, chi sarà mai? Secondo quanto emerge dalla foto in questione, sembrerebbe una ragazza molto somigliante a Rosa per via dei capelli lunghi e scuri, ma il suo nome è ancora del tutto sconosciuto. Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni e dettagli in merito.

