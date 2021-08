Ascolti tv martedì 10 agosto 2021, prima serata

Nella serata delle stelle cadenti, molti italiani hanno preferito guardare la TV. Ed ecco quali sono stati i programmi che hanno avuto maggior record.

Partiamo come sempre coi canali Rai. Il film mandato in onda da Rai 1 Ricatto d’amore porta a casa ben 2.211.000 telespettatori, ovvero lo share del 14.74%. La serie tv tedesca veterana di Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 porta a casa rispettiva,ente per i due episodi 992.000 telespettatori, alias share del 6.05% e 884.000, per uno share del 6.07%. Tutti all’opera su Rai 3 con La Grande Lirica all’Arena di Verona – Aida che ha registrato 758.000 telespettatori, share 5.58%.

Passando ai canali Mediaser, Canale 5 manda in onda la serie Olivia – Forte come la verità che con uno sgare dell’8,54% porta a casa un netto di 1.118.000 telespettatori. Per Italia 1 i programma musicale Battiti Live ha registrato un netto di 1.351.000 telespettatori, share 10.03%. Chiudiamo con Rete 4 che con il film Ferite mortali ha portato a casa uno share del 4,41% pari ad un netto di 632.000 telespettatori.

