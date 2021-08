Giulia De Lellis rivede l’ex in un locale: “Tra loro è calato il gelo”

Giulia De Lellis e il fidanzato Carlo incontrano un ex dell’influencer ed è subito freddezza, ecco di chi si tratta

Giulia De Lellis torna ad attirare l’attenzione del gossip. La nota ed amatissima influencer si è da poco concessa un po’ di vacanza e relax insieme al fidanzato Carlo Beretta in Costa Smeralda.

I due pochi giorni fa durante una serata trascorsa in un noto locale hanno fatto un incontro che non è passato inosservato. Chi c’era nel loro stesso locale? Uno degli ex fidanzati dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Si tratta di Andrea Iannone, il motociclista si trovava lì per festeggiare il suo compleanno durante la sua vacanza in Sardegna. Sembra che tra loro ci sia stata molta freddezza, a farlo sapere ci ha pensato il settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da oggi mercoledì 11 agosto.

Questo è ciò che si legge nella rivista diretta da Alfonso Signorini: “Lo scorso 9 agosto, in un noto locale della Costa Smeralda, Andrea Iannone, pilota di MotoGp attualmente squalificato per doping, ha festeggiato il suo 32esimo compleanno.”

E ancora: “Intorno alla mezzanotte, nello stesso locale, è apparsa l’ influencer Giulia De Lellis, ex di Iannone, in compagnia del suo attuale fidanzato, l’imprenditore Carlo Gussalli Beretta. Tra i tre è sceso il gelo: nemmeno un ciao”.

Giulia De Lellis in questi anni è sempre stata abituata al gossip e ai pettegolezzi, lei stessa aveva detto: “Il gossip? È una fetta di questa immensa torta. Non mi disturba, non mi peggiora, non mi aiuta. L’ho sempre tenuto in considerazione ma mi ci faccio toccare nel giusto modo. Non credo di essere qui grazie al gossip. Credo subentri quando il personaggio in questione ha qualcosa da raccontare. Poi c’è chi ha solo quello e chi ha anche altro”.

Sembra quindi che dopo la rottura l’influencer e Iannone non siano rimasti in buonissimi rapporti. Eppure solo pochi mesi fa lei aveva ribadito per l’ennesima volta che mantiene sempre ottimi rapporti con i suoi ex. Questo è ciò che aveva rivelato: “Io e Andrea Iannone siamo in buonissimi rapporti. Ma io di base con tutti i miei ex rimango in rapporti sereni. Alla fine si condividono tanti momenti bellissimi.”

Giulia De Lellis aveva poi concluso: “Cioè non ha senso non salutarsi, chiedersi come va, come non va… farsi gli auguri di Natale o per il compleanno. Non ci trovo niente di male anzi la vedo una cosa molto carina e intelligente. Ovviamente quando si può”.

Sara Fonte

