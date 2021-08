Bugo lancia il microfono sul palco e sbotta: “Non ce la faccio a vedervi così”

Cristian Bugatti, in arte Bugo, si è reso protagonista di uno sfogo sul palco a La Notte bianca di Ascoli Piceno: ecco cosa è accaduto

Martedì 10 agosto 2021, Bugo si è esibito a La Notte Bianca di Ascoli Piceno, dove ha tenuto un concerto con norme anti-covid. Proprio durante l’evento, il cantante di Rho si è lasciato andare in un duro sfogo contro le misure restrittive che impedivano di interagire direttamente con i fan. Cristian Bugatti, in arte Bugo, infatti era apparso piuttosto sofferente, e ad un certo punto, ha lanciato il microfono sul palco.

“Non ce la faccio a vedervi seduti, ma mi hanno detto che bisogna fare così” ha esclamato l’artista classe 1973, vedendo la maggior parte del pubblico seduto per rispettare un metro di distanza anti-contagio. Dopodiché, il cantante ha abbandonato il palco, lasciando suonare i musicisti. Un agente di sicurezza è poi intervenuto per convicere Bugo a salire nuovamente sul palco, dangogli un nuovo microfono, ma non c’è stato niente da fare. Una situazione surreale raccontata da alcuni testimoni presenti, i quali hanno persino assistito al fatto che Bugo sarebbe sceso dal palco per salutare e abbracciare i suoi fan.

Un gesto quello del cantante che ha scatenato non poche polemiche sui social. “Più musica e meno scenggiate Bugo” ha commentato un utente su Twitter, scagliandosi contro il gesto del cantante.

Io non lo giudico come cantante perché non conosco una sola canzone, però questo sta tutto il giorno a scrivere minchiate sui social e fa parlare di se per ste cazzate. Insomma più musica e meno sceneggiate Bugo. — Diego (@spettatore_c) August 12, 2021

Insomma. per ora Bugo non si è ancora espresso a commentare l’accaduto e quindi non rimane che attendere.

