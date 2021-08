Temptation Island, coppia al capolinea: ecco di chi si tratta

Erano usciti insieme da Temptation Island ma dopo il programma hanno deciso di mettere fine alla loro storia d’amore, di chi si tratta

Sono passate alcune settimane dalla fine della messa in onda di Temptation Island, nelle scorse ore è saltato fuori che una coppia ha deciso di mettere fine alla loro storia d’amore.

I due avevano deciso di partecipare al reality delle tentazioni per risolvere i loro problemi di coppia. Dal programma erano usciti insieme ma tornati alla normalità hanno capito che le loro strade dovevano dividersi. Si tratta di Alessio e Natascia.

Durante il video di presentazione l’ex protagonista di Temptation Island aveva spiegato: “Ho scritto io a Temptation perché all’inizio Alessio era l’uomo perfetto, poi ha cominciato a diventare molto giudicante nei miei confronti. Vorrei che lui vedesse che non faccio nulla di male nell’essere me stessa“.

Il loro percorso vissuto nel programma sembrava aver fatto capire ad entrambi di voler continuare a stare insieme, dopo Temptation Island però le cose tra loro hanno preso una piega diversa. Pochi giorni fa lei aveva fatto sapere ai suoi fan che il loro rapporto era in crisi.

Tramite una Instagram Stories Natascia aveva detto: “Io e Alessio stiamo vivendo un momento difficile. Facciamo fatica a comprenderci, ma quando c’è amore e c’è rispetto penso che tutto si possa superare. Ed io amo Alessio. Ho paura di terminare questa vita col rimpianto di non aver fatto tutto quello che avrei potuto fare“.

Una crisi che a quanto pare si è presto trasformata in una rottura, a farlo sapere è stato Alessio nelle scorse ore durante una diretta Instagram con un altro ex concorrente di Temptation Island, Ste Socionovo.

Alessio Tanoni ha annunciato che la storia d’amore tra lui e Natascia Zagato è giunta al capolinea. Ha poi fatto sapere che ad oggi vuole prendersi un po’ di tempo per se stesso, non ha infatti intrapreso nessuna frequentazione con una delle tentatrici dell’ultima edizione di Temptation Island.

La fine della storia d’amore tra Alessio e Natascia è giunta definitivamente al capolinea o decideranno di concedere un’altra possibilità alla loro storia d’amore? Questo al momento non ci è dato ancora saperlo, non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.

Sara Fonte

