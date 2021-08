Il ratto del serraglio, in onda su Rai 5

Il ratto del serraglio è l’opera che ripropone Rai 5 nella mattinata di Ferragosto. Si tratta della versione andata in scena presso il Teatro alla Scala. In tale occasione il capolavoro di Mozart viene diretto da Zubin Mehta. Questa versione piace molto alla critica per quel gioco di silhouettes che Giorgio Streheler è in grado di dare al Singspiel mozartiano

Dopo un ventennio dalla morte del regista, il Teatro alla Scala ripropone questo celebre allestimento ritornando col maestro d’orchestra del 1965 e del 1972.

Nel cast, nel ruolo di Konstanze vedremo Lenneke Ruiten, che era già piaciuta nel Lucio Silla del 2015. Al suo fianco Devieilhe, Mauro Peter, Maximilian Schmitt, Tobias Kehrer e Cornelius Obonya. La regia televisiva è curata da Daniela Vismara

