Nabucco, in onda su Rai 5

La Grande opera di Giuseppe Verdi, Nabucco andrà in onda nel lunedì di RAI 5. La versione proposta è quella allestita da Hugo de Ana. A dirigere l’orchestra vi è il maestro Daniel Oren.

La storia narra della prigionia degli ebrei e di quanto stessero oppressi. Questa situazione per Verdi era come quella che vivevano gli italiani prima dell’unificazione. Nella vicenda gli Ebrei che si trovano a Gerusalemme non sono contenti del loro destino perché sono stati messi al suolo dal re di Babilonia Nabucco.

Nel cast vedremo Renato Bruson, Nazzareno Antinori, Ferruccio Furlanetto, Sylvie Valayre, Gloria Scalchi, Carlo Striuli, Angelo Casertano e Antonella Bertaggia. Regia tv di Pierre Cavassilas.

