Ascolti tv domenica 15 agosto 2021, prima serata

C’è chi ha trascorso il ferragosto a cena fuori e chi invece ha preferito guardare la TV. Ma quali programmi hanno trasmesso ieri sera da convincere gli italiani a rimanere a casa?

Partiamo dai canali Rai. Il film andato in onda su Rai 1 Nessuno mi può giudicare con lo share del 16,31%, ha registrato un netto di 2.124.000 telespettatori. Per Rai 2 lo speciale Tg2 Post – La caduta di Kabul ha coinvolto circa 1.094.000 telespettatori, pari ad uno share del 7,88%, e subito dopo il film In punta di piedi con la morte ha registrato 452.000 telespettatori, per uno share del 3,78%. Il programma emblema di Rai 3 Kilimangiaro Estate porta a casa uno share del 5,59%, per 724.000 telespettatori,

Passando ai canali mediaset, Canale 5 con Grand Hotel – Intrighi e passioni ha portato a casa 1.149.000 telespettatori, per il 9,84% di share. Per Italia 1 c’è stata la Coppa Italia, la partita Torino – Cremonese ha registrato un netto di 870.000 telespettatori, share del 6,98%. Infine Rete 4 con il film Basic Instict ha registrato lo share del 4,28%, per un netto di 519.000 telespettatori,

