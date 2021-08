Ascolti tv, lunedì 16 agosto 2021, prima serata

Quali saranno stati gli ascolti tv nella prima serata di lunedì 16 agosto? Lo vediamo insieme, analizzando i principali canali Rai e Mediaset.

Partiamo dai canali Rai. Per Rai 1 The Founder ha registrato un auditel di 1.796.000 spettatori per il 12.4% di share. Su Rai 2, dopo Tg2 Post è andata in onda la serie tv americana NCIS New Orleans che con 669.000 ha registrato uno share del 4.9%. Per Rai 3 invece il programma di attualità Report ha registrato 791.000 spettatori per uno share pari al 5.2%

Passando ai xanali Mediaset, il film di Canale 5 Balloon – Il Vento della Libertà ha interessato 1.565.000 spettatori per uno share dell’11.3%. Prosegue la coppa Italia su Italia 1, e la partita Sampdoria-Alessandria ha intrattenuto 946.000 spettatori con umo share del 6%. Infine per Rete4 Controcorrente porta a casa 767.000 spettatori con il 5.8% di share.

