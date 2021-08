Ascolti tv martedì 17 agosto 2021, prima serata

Nella serata di martedì 17 agosto, ecco quali sono stati i programmi che hanno maggiormente interessato gli spettatori.

Partiamo dai canali RAI. Il film andato in onda su Rai 1 Love is all you need! Con ben 2.072.000 telespettatori, porta a casa uno share del 14.26%. La serie tv tedesca di Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 810.000 telespettatori, per uno share del 5% al primo episodio e 802.000 con lo share del 5.68% al secondo ed ultimo episodio della stagione. Per Rai 3 Iilfilm Mistero a Crooked House ha registrato 735.000 telespettatori, share 4.85%.

Passiamo ai canali Mediaset. La serie tv andata in onda su Canale 5 La casa tra le montagne con uno sgare del 9,09% porta a casa un netto di 1.062.000 telespettatori. La partita di Champions League andata in onda su Italia 1 Monaco – Shakhtar Donetsk ha registrato un netto di 996.000 telespettatori, per il 6.31% di share. Infine il film di Rete 4 Special Forces – Liberate l’ostaggio ha registrato un netto di 621.000 telespettatori, ovvero share del 4.38%.

