Ascolti tv mercoledì 18 agosto 2021, prima serata

Ecco cosa promette, in termini di ascolti, la prima serata di mercoledì 18 agosto, sui principali canali Rai e Mediaset.

Come sempre partiamo dall’analisi dei canali Rai. Il programma culturale di Rai 1 Superquark porta a casa 1.794.000 telespettatori, con uno share del 12,78%. Il film andato in onda per Rai 2 Non avrai mai mia figlia ha registrato uno share pari all’8% con 1.226.000 telespettatori. Per Rai 3 invece il film Una famiglia senza freni ha registrato 1.034.000 telespettatori, share 6,70%.

Passiamo ai canali Mediaset. Il programma musicale di Canale 5 All Together Now ha registrato il 9,69% di share, pari a 1.240.000 telespettatori. La serie tv americana di Italia 1 Chicago Fire ha registrato un netto di 1.115.000 telespettatori, alias share de, 7,97%.

Infine il programma di attualità di Rete 4 Zona Bianca ha avuto ben 737.000 telespettatori, per uno share del 5,94%.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui