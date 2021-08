Carmen edizione 2003 in onda su Rai 5

Arriva su Rai 5 la Carmen. Stiamo parlando della versione testarla andata I scena del 2004 in occasione dell’81ª edizione dell’Arena di Verona Opera Festival. A dirigere l’orchestra il maestro Alain Lombard.

Carmen è una zingara affascinante che usa le sue doti per essere scagionata da Don Mosè dopo un arresto. In cambio gli promette un appuntamento e così fu. Tra i due nasce la passione, sebbene Carmen venga corteggiata anche da Escamillo. Don José lascia la divisa per Carmen ma ben presto tra i due si spegne la fiamma, e Carmen decide di lasciare la montagna e lasciare Don José. Quest’ultimo pazzo d’amore e di gelosia la prega di tornare insieme e al suo rifiuto la pugnala a morte, facendosi poi arrestare.

Nel vast ci sono Marina Domashenko neipanni di Carmen, Marco Berti nel ruolo di Don José. Coro e Orchestra dell’Arena di Verona. Regia tv di George Blume. Regia e scene Franco Zeffirelli. Coreografie El Camborio. Regia tv George Blume.

