Ascolti tv giovedì 19 agosto 2021, prima serata

Vediamo insieme, come ogni giorno, qual è stata la situazione ascolti tv nel,a prima serata di giovedì 19 agosto.

Partiamo dai canali Rai, continuano le repliche di DOC – Nelle tue mani su Rai 1. In media i due episodi hanno registrato 2.058.000 telespettatori, per uno share del 14,7%. La serie tvdi Rai 2 Delitti in Paradiso con 1.052.000 telespettatori, ha avuto uno share dell’8,6%. Il film andato invece in onda su Rai 3 Doppio sospetto ha registrato 877.000 telespettatori, con lo share del 5,70%.

Passando ai canali Mediaset, per Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza – Firenze e Milano di Leonardo con lo share del 7,68% ha registrato 1.061.000 telespettatori. Il programma musicale di Italia 1 Battiti Live Compilation con circa 859.000 telespettatori, porta a casa uno share dell’8,15%. Infine il film per Rete 4 Il bisbetico domato ha registrato un netto di 704.000 telespettatori, per il 4,94% di share.

