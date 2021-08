Chicco Nalli smentisce l’ex: “Ambra dice il falso. Non amo più Tina”

Chicco Nalli replica ancora all’ex Ambra Lombardo, l’ex gieffino l’ha accusata di aver detto bugie su lui e Tina Cipollari

Di recente Ambra Lombardo ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’ex fidanzato Chicco Nalli. I due si erano conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello 16, la loro relazione sembrava procedere a gonfie vele ma non è sopravvissuta a lungo.

L’ex gieffina in un’intervista rilasciata nei giorni scorsi al settimanale Di Più ha chiaramente detto che a parer suo il noto hair stylist prova ancora dei sentimenti per l’ex moglie Tina Cipollari. Le dichiarazioni della professoressa siciliana hanno infastidito non poco Nalli, hanno mandato su tutte le furie anche l’opinionista di Uomini e Donne.

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Chicco Nalli ci ha tenuto a ribadire di non essere più innamorato dell’ex moglie, a detta sua i due hanno mantenuto un ottimi rapporto per il bene dei loro tre figli. Riferendosi alle parole di Ambra ha detto: “Ambra dice il falso. Non amo più Tina. Perché è finita tra me e Ambra? Io non sono stato presente con lei quanto avrei dovuto. Ma c’è da dire che Ambra non ha saputo aspettare.”

Dopo il Grande Fratello 16 Nalli e Ambra vivano la loro storia d’amore a distanza, lui non voleva trascurare né i suoi figli né il suo lavoro ma ha trascurato la Lombardo ed è per questo che sono nati i problemi tra loro. L’hair stylist aveva lasciato intendere di aver ritrovato l’amore, nell’intervista rilasciata a Nuovo ha però smentito di avere una nuova fidanzata, oggi è ancora single.

