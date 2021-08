Ascolti tv sabato 21 agosto 2021, prima serata

Nel sabato sera di Rai e Mediaset, ecco quali sono stati i programmi che hanno riscontrato maggior successo. Vediamoli insieme.

Partiamo dai canali Rai. Il programma di Rai 1 La musica che gira intorno ha avuto un netto di ascolti pari 1.648.000 telespettatori, per uno share del 13,10%. Il film andato in onda per Rai 2 Il prezzo della vendetta ha avuto lo share del 6,40% per un totale di 876.000 telespettatori. Il film per Rai 3 Lo scandalo Kennedy porta a casa 509.000 telespettatori, pari allo share del 3,60%.

Passando a Mediaser, il film di Canale 5 Sharm El Sheikh – Un’estate indimenticabile ha avuto un netto di ascolti pari a 1.370.000 telespettatori, per il 9,83% di share. Il film invece di Italia 1 Ritorno al futuro con lo share del 7,22% porta a casa un netto di 978.000 telespettatori. Infine la soap opera di Rete 4 Una Vita ha registrato 778.000 telespettatori, per uno share del 5,73%.

